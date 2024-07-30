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Yalova'da çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Taşliman Sahil Mevkiinde 28 Temmuz tarihinde gece saatlerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada A.K. ile tesadüfen olay yerinden geçen M.D. ağır şekilde yaralanmıştı. Polis olay sonrası kavgaya karışan T.C., D.E., İ.A., İ.S., İ.Ç. ve Z.K.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Olayda 2 kişiyi yaralayan ve İstanbul'a kaçan H.B.B. de tabancasıyla birlikte il dışında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarda H.B.B. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Z.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.