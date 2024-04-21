Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Metin Aslan Caddesi'nde sürücüsü yola çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yaptığı öğrenilen 34 NE 7697 plakalı cip, karşı yönden gelen Süleyman Özolgun'un kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet de park halindeki midibüse çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle cipin sol ön tekerleğinin koptuğu görüldü. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, R.i.'ye ait iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi, ancak yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar ruhsatsız silahlarla ateş açtı. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. 18 yaşından küçük olan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Sulusaray ilçesinde 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı." ifadelerini kullandı.
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