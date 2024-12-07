Yalova\'da DEAŞ Operasyonları: 8 Tutuklama

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Yalova'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 farklı tarihte düzenlenen operasyonlarda tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları arasında yapılan koordineli çalışma sonucu, 21 Şubat 2024 tarihinde Pakistan ve Afrika ülkeleri üzerinden DEAŞ Silahlı Terör örgütüne katılacağı tespit edilen 6 örgüt mensubu ile aynı soruşturmada Yalova'da eylem hazırlığı içinde olduğu, akabinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne katılacağı şeklinde bilgileri olan 3 şüpheli operasyon sonucu yakalanmıştı.

Muhtemel eylem yapacağı tespit edilen şahıslarla örgütsel ilişki içinde bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik 29 Kasım 2024 günü eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Aynı soruşturma içinde 3 farklı tarihte yapılan operasyonlarda adli işlem yapılan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik aranma kaydı çıkartıldı. Operasyonlar sonucu tutuklanan 8 şahıs cezaevine teslim edildi.

Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve iş işyerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemesi, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kullandığı sözde bayrağı ve mührü ile örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. - YALOVA