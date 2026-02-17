Yalova\'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Yalova'da sosyal medyada silahlı terör örgütü DEAŞ' övgü, devlet ve şehitlere yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü, devletimizi ve aziz şehitlerimizi aşağılayıcı ve tehdit niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1şahıs Özel Harekat destekli operasyon ile gözaltına alındı. Şüpheli aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA