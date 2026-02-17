Yalova'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yalova'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Yalova\'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı
17.02.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven, devlete ve şehitlere hakaret eden bir kişi, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, sosyal medyada terör propagandası ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yalova'da sosyal medyada silahlı terör örgütü DEAŞ' övgü, devlet ve şehitlere yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü, devletimizi ve aziz şehitlerimizi aşağılayıcı ve tehdit niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1şahıs Özel Harekat destekli operasyon ile gözaltına alındı. Şüpheli aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 00:18:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Yalova'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.