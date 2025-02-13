Yalova'da Dolar Hırsızlığı: Güvenlik Kameralarında - Son Dakika
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Yalova'da Dolar Hırsızlığı: Güvenlik Kameralarında

Yalova\'da Dolar Hırsızlığı: Güvenlik Kameralarında

Yalova'da döviz bürosu önünde düşen 1.530 doları çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

13.02.2025 16:33
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Yalova'da döviz bürosu önünde yere düşürülen bin 530 doları çalarak kayıplara karışan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki kadın N.B, dün Fatih Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna giderek elindeki parayı bin 530 dolar yaptırdı. Daha sonra dövizciden çıkan kadın, dolarları işyerinin önünde düşürdü. Daha sonra bankaya gittiğinde dolarların olmadığını fark eden N.B, döviz bürosuna geri döndü. Burada güvenlik kameralarından yapılan incelemede dolarları yerde gören ve eğilerek alan bir kişi parayı cebine koyduktan sonra Hürriyet Sokak'a girerek gözlerden kayboldu.

N.B. yaşanan durum üzerinde polise giderek şikayetçi oldu. Öte yandan başka bir dövizciye giden farklı elbiseleri bulunan bir kişi ise 530 dolar bozdurdu. Henüz olayla ilişkisi kesinleşmeyen kişinin yanında da bozdurmadığı tahmini bin dolar olan bir paranı bulunduğu güvenlik kameralarında görüntülendi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

N.B, dolarların kendisine ait olmadığını ve bu nedenle de çok mağdur olduğunu belirterek, "Arkadaşımın bana emanet bıraktığı bir telefon cihazı vardı. Kendisi memlekete dönmek zorunda kaldı. Sonra aradı ve dedi ki, 'Paraya sıkıştım. Cihazımı satıp parasını bana gönderebilir misin?' Kardeşimle birlikte gittik, telefonu sattık ve parayı hesabımıza gönderdi adam. Sonra geldik şurada dövizciye girdik, bin 530 dolar yaptırdık. Arkadaşıma söyledim, 'Paranı yaptırdım, yatırıyorum şu an' dedim. Hatta bana, '30 doları senin olsun, bu kadar uğraştın' dedi. Ama ben, 'Gerek yok, senin paraya ihtiyacın var' diye karşılık verdim.

Dövizciden çıkarken çantam önümdeydi, parayı oraya koyduğumu sanmıştım ama düşürmüşüm. Çantamda olduğunu düşündüm. Sonra kardeşimle bankaya gittik, işimizi hallederken çantada paranın olmadığını fark ettim. Hemen geri dönüp dövizciye gittim. Kameraları izlediğimizde, parayı çantaya değil yere düşürdüğümü gördük. Görüntülerde bir adamın gelip parayı aldığını, saydığını ve rahatça uzaklaştığını tespit ettik" dedi.

"Şahıs hemen bulunup cezasını çekmeli"

N.B., öte yandan başka bir döviz bürosuna olay sonrası giden üzerinde farklı elbiseler olan birinin 530 dolar bozdurduğunu ve yanında da bin dolara yakın bir para görüldüğünü dile getirerek, "Parayı dövizcinin önünde bulmuş. İsterse, 'Birisi parasını dolara çevirmiş, kaybetmiş' diyerek dövizciye ya da hemen yakındaki karakola teslim edebilirdi. Sanki dedesinden kalmış miras gibi koşa koşa başka bir dövizciye gidip 530 doları bozdurmuş. Bu da kameralara yansıyor. Para benim değil, eşim yok ve tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Bu durum beni ekstradan borca soktu. Şahıs hemen bulunup cezasını çekmeli. 530 doları bozdurmuş, elinde kalan parayı da belki arkadaşına vermiş olabilir. Zaten birbirlerine benziyorlar. Arkadaşına mı verdi bilmiyorum. Karakola gidip şikayette bulundum. Onlar da konuyla ilgileniyorlar. Bin 530 dolar bozdurduğuma dair fişi de burada bırakmış" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Dolar Hırsızlığı: Güvenlik Kameralarında - Son Dakika

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