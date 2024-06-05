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Yalova'da gençlerin dubayla denize açılma macerası kurtarma operasyonuna döndü

Denizde duba üzerinde mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eğlenmek için kumsaldan suya çıkardıkları dubanın akıntıda sürüklenmesiyle denizin ortasında mahsur kalan 4 genç kurtarıldı. Gençlerin kurtarmayı beklerken duba üzerindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün akşamüstü saatlerinde Sahil Mahallesi'ndeki plaja yüzmeye gelen 4 genç denizde eğlenmek amacıyla kumsalda bulunan dubaları suya ittirdi. Dubanın üzerine çıkan gençler, akıntıyla birlikte kendilerini denizin ortasında buldu. Gençler bağırarak kıyıdan ve cep telefonuyla 112 acil servisi arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgeye Sahil Güvenlik ve Yalova Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Gün batarken sürüklenmeye devam eden gençler bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla karaya çıkarılan gençler rahat bir nefes aldı.

Gençlerin duba üzerindeki yardım beklerken görüntüleri ortaya çıktı.