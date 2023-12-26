 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi

Yalova'da bulunan köprülü kavşağın üzerine çıkan bir grup, Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye selam göndererek Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi. Grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Yalova\'da Filistin\'e destek eylemi gerçekleştirildi
26.12.2023 - 14:23,
Abone Ol

Yalova'da bulunan köprülü kavşağın üzerine çıkan bir grup, Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Yalova Dörtyol mevkiinde bulunan köprülü kavşakta gerçekleşen eylemde bir grup üzerinde, "Yalova'dan Ebu Ubeyde'ye bin selam" yazılı pankart astı. Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye pankartla selam gönderen grup, ellerinde Filistin bayrağı sallayarak İsrail'i protesto etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren grup bir süre sonra eylemini sonlandırdı. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Yalova, Yerel Haberler, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30 Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 15:55:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement