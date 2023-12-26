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Yalova'da Filistin'e destek eylemi - Son Dakika
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Yalova'da Filistin'e destek eylemi

Yalova'da bulunan köprülü kavşakta bir grup, Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi. Grup, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye selam göndererek İsrail'i protesto etti.

Yalova\'da Filistin\'e destek eylemi
26.12.2023 - 22:35,  Güncelleme: 22:36
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Yalova'da köprülü kavşakta Filistin'e destek eylemi

YALOVA - Yalova'da bulunan köprülü kavşağın üzerine çıkan bir grup Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Yalova Dörtyol mevkiinde bulunan köprülü kavşakta gerçekleşen eylemde bir grup üzerinde, "Yalova'dan Ebu Ubeyde'ye bin selam" yazılı pankart astı. Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye pankartla selam gönderen grup ellerinde Filistin bayrağı sallayarak İsrail'i protesto etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tepki gösteren grup bir süre sonra eylemini sonlandırdı.

Kaynak: İHA
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Filistin, Yalova, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Filistin'e destek eylemi - Son Dakika


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