Yalova\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Yalova merkezli 4 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

YALOVA - Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinden yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan RO-RO Gümrük Limanı üzerinden yasadışı yollardan organize olarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinde 3 Ocak 2025 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda; V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I., M.B., E.K. ve S.K. isimli 9 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 152 adet 9 mm fişek, 1 adet şarjör, 1 adet dürbün, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Göz altına alınan ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I. E.K. ve S.K. isimli 8 şüpheli tutuklanarak Yalova Ceza İnfaz Kurumana teslim edildi. M.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.