Yalova'da Gül Tut davası başlıyor, kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Gül Tut davası başlıyor, kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova\'da Gül Tut davası başlıyor, kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl Çınarcık'ta evinin 6'ncı katından düşen Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Yalova'da görülecek. Sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay gecesi yaşananlara ilişkin tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcılık, Gül Tut'un düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulunurken, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin mahkeme heyetince değerlendirileceği belirtildi.

Bugün görülecek ilk duruşmada sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması bekleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada gözler Yalova Adliyesi'ne çevrildi.

Kaynak: İHA
Çınarcık3. SayfaMagazinYalovaHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:31
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
09:22
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:52:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Gül Tut davası başlıyor, kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei