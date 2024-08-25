Yalova\'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koru beldesi Atakent Mahallesi kavşağında yola çıkan 34 CFU 056 plakalı hafif ticari araca Yalova - Armutlu kara yolunda seyreden 77 ADD 693 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA