Yalova'da hızla giden otomobil TOGG marka otomobille çarpıştı - Son Dakika
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Yalova'da hızla giden otomobil TOGG marka otomobille çarpıştı

Yalova\'da hızla giden otomobil TOGG marka otomobille çarpıştı

Yalova'da hızla seyreden bir otomobil, caddede dönüş yapan TOGG marka otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, bölgede sürekli hızlı araçların kullanılmasından şikayetçi ve yetkililerden denetimlerin artırılmasını istiyor.

30.08.2024 14:01
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Yalova'da aşırı hızla giden otomobil, caddede dönüş yapan TOGG marka otomobille çarpıştı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesi Kadı Caddesi'nde hızlı bir şekilde seyreden 34 BC 8337 Volkswagen Golf otomobil, bu sırada caddede dönüş yapan 34 HPA 205 plakalı TOGG marka otomobille çarpıştı. Kazada herhangi bir kişi yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede sürekli hızlı araçların kullanılmasından dert yanan vatandaşlar, bu anları kaydederken kaza meydana geldi.

Bağdat Caddesi'ne döndü

Öte yandan, bölgede yaşayan vatandaşlar son dönemlerde birçok kafe ve restoranın açılmasıyla yoğunluk yaşanan Kadı Caddesi'nde sürekli olarak araçların hızlı bir şekilde sürüldüğünü ve trafiğin tehlikeye sokulduğunu söyledi. Yalova Kadıköy Kadı Caddesi'nin bir dönemler araba yarışları ve kazalarla çok anılan İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ne döndüğü söyleyen vatandaşlar, yetkililerin burada denetimlerinin artırmasını istedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da hızla giden otomobil TOGG marka otomobille çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da hızla giden otomobil TOGG marka otomobille çarpıştı - Son Dakika
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