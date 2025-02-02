Yalova'da içme suyunda "köpüklenme" olayı şüphelileri adliyede
YALOVA - Yalova'da içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayında gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 29 Ocak 2025'te akşam saatlerinde Kadıköy- Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kentte yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azası olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.
Köpüklenen sudaki detaylı analiz sonuçlarının çıkmasının ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da İçme Suyunda Köpüklenme Olayı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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