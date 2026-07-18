Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu

Yalova\'da Kaçak Tütün Operasyonu
18.07.2026 14:33
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Yalova'da jandarma, bir işletmede 160 kg bandrolsüz tütün ele geçirdi, yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki bir işletmede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünlere el konulurken, adli makamların talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yalova Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığının, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonlarına aralıksız devam edeceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Yalova, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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