Yalova'da Kaçak Yapı Mücadele Başarıları - Son Dakika
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Yalova'da Kaçak Yapı Mücadele Başarıları

Yalova Valiliği, 2024 yılında İl Özel İdaresi ve muhtarlarla iş birliği içinde 5 kaçak bina, 2 ticarethane, 13 havuz ve 15 bungalovun yıkımını tamamladı. Ayrıca 83 bina için idari işlem uygulanarak mühürlendi.

11.09.2024 14:52
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Yalova Valiliği, 2024 yılında İl Özel İdaresi ve muhtarlarla iş birliği içinde 5 kaçak bina, 2 ticarethane, 13 havuz ve 15 bungalovun yıkımını tamamladı. Ayrıca 83 bina için idari işlem uygulanarak mühürlendi.

Yalova Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kaçak yapı ile mücadele genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede 2024 yılında çok sayıda kaçak yapıya yönelik yıkım ve idari işlem gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yıkım çalışmalarında 5 kaçak bina, 2 ticarethane, 13 havuz ve 15 bungalovun yıkımı tamamlandı. Ayrıca 83 adet bina için idari işlem uygulanarak mühürlendi. Bu binaların yıkım süreçlerinin ise titizlikle takip edildiği bildirildi.

Vali Dr. Hülya Kaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz'ın muhtarlarla düzenlediği toplantılarda Yalova'nın doğal güzelliklerinin kaçak yapılaşma tehdidi altında olduğu vurgulandı, tarım arazileri ve ormanların korunmasının hem yasal bir zorunluluk hem de gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve İl Özel İdaresi, kaçak yapılaşmaya karşı köy muhtarları, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla etkin bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Kaçak yapı denetimi için personel sayısı artırılarak süreç daha da güçlendirilmiştir. Kaçak yapıların yıkılması, mevcut sorunun çözülmesinin yanı sıra gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için de önemli bir önlemdir. Özellikle köy muhtarlarıyla yapılan toplantılarda alınan kararlar sayesinde kaçak yapılaşmaya karşı önemli mesafe kat edilmiştir. Yalova'nın her köşesinde kaçak yapılaşmayı durdurmak ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlamak için tüm kurumların desteğiyle çalışmalar devam edecektir. İlimizin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Özetle, Yalova'da kaçak yapı ile mücadelede önemli başarılar elde edilmiş olup, bu çalışmaların ilimizin doğal ve kültürel değerlerinin korunması açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Kaçak Yapı Mücadele Başarıları - Son Dakika

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