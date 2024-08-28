Yalova'da kaybolan Hüseyin Piner'in cansız bedeni bulundu

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Yalova'da denizde kaybolan Hüseyin Piner'in cansız bedeni Mudanya açıklarında bulundu

YALOVA - Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedin 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden biri olan Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun cep telefonlarıyla 17.30 sularında Bursa 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. 4 gündür arama çalışmaları sürerken bugün sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulunuştu. Yalova Valiliği, bulunan erkek cesedin kimliğinin Hüseyin Piner'e ait olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25 Ağustos 2024 tarihinde Saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu İlçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmişti. İhbarın belirtildiği saat itibariyle Valiliğimiz koordinesinde Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova AFAD Müdürlüğü, Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, 112 Sağlık Ekibi ve birçok STK'lar ile birlikte aralıksız olarak arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan sahil güvenlik dalış timi bugün saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel Sahili kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden tespit etmiştir. Bunun üzerine bölgeye gelen TCSG-25 isimli botu cansız bedeni bulunduğu yerden alarak Güzelyalı SG İskelesine getirmiş, kaybolan şahıslardan birine ait olduğu düşünülerek savcılık kararı ile Mudanya Devlet Hastanesine nakledilmiştir. Yapılan incelemeler ve parmak izi analizi tespiti üzerine bulunan cansız bedenin Armutlu sahilinden botla sürüklenen Hüseyin Piner'a ait olduğu tespit edilmiştir. Kaybolan şahıslardan diğerinin halen denizde olduğu düşünülerek arama kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir."