Yalova'da kaybolan işçiler için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yalova'da kaybolan işçiler için arama çalışmaları devam ediyor

Yalova\'da kaybolan işçiler için arama çalışmaları devam ediyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan 2 tersane işçisi için arama çalışmaları sürüyor. İşçilerin yakınları ve mesai arkadaşları müjdeli bir haber bekliyor.

26.08.2024 13:00
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 tersane işçisi için havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. İşçilerin yakınları ve mesai arkadaşları ise Sahil Güvenlik önünde müjdeli bir haber bekliyor. 28 ve 33 yaşındaki iki arkadaşın, irtibat kesilmeden bir süre önce arkadaşlarını arayıp "sahil güvenliğe haber verin" dedikleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 17.00 sıralarında Armutlu ilçesi Dereağzı Mevkisi'nden turlamak için konoyla denize açılan Hüseyin Piner (33) ve mesai arkadaşı Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkiine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde fırtınaya yakalandı.

Mesai arkadaşları uyarmış

Denizde açılan Piner ve Coşkun'u arayan mesai arkadaşları kendilerine bölgede akıntı ve fırtına olduğunu, çok fazla açılmamaları gerektiğini söylediler. Kendilerinin güvende olduğu söyleyen ikili ise, bir süre sonra çalışma arkadaşlarını arayıp sahil güvenliğe haber vermelerini istedi. İhbarcılara ulaşan sahil güvenlik ekipleri akıntıya kapılan Piner ve Coşkun'dan konum istedi.

Fakat sinyalin kesilmesi nedeniyle konum gelmemesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca havadan sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve karadan da jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Gecenin karanlığında ara verilen havadan ve denizden arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. 18 saattir süren arama kurtarma çalışmalarından herhangi olumlu bir sonuç alınamazken, yakınları ve arkadaşlarının ümitli bekleyişi ise sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da kaybolan işçiler için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da kaybolan işçiler için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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