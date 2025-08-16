Yalova'da Kaza, AÖF Öğrencileri Sınava Giremedi - Son Dakika
Yalova'da Kaza, AÖF Öğrencileri Sınava Giremedi

16.08.2025 18:12
Yalova'daki trafik kazası nedeniyle AÖF sınavına yetişemeyen öğrenciler mağdur oldu.

Yalova'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle 1 kişi yaralanırken, oluşan trafikten dolayı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi onlarca kişi yaz dönemi sınavına geç kalarak salona giremedi.

Yalova - Termal yolunda Çınarcık sapağı yakınlarında meydana gelen kazada 16 BOY 791 plakalı otomobil 16 AIV 951 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası trafikte uzun süre sıkışıklık yaşandı.

Öğrenciler sınava geç kaldı

Kilometrelerce oluşan kuyruk nedeniyle Yalova Üniversitesi'nde gerçekleşecek AÖF sınavına kendi araçları ve minibüsle gitmeye çalışan onlarca öğrenci sınava geç kaldı. Minibüste sınava geç kalan öğrenciler kaza geçirenlere tepki gösterdi. Saat 14.00'te başlayan yaz dönemi sınavına geciken öğrencilerle ilgili AÖF yetkilisi tutanak tuttu.

Öğrencilerden tepki

Kaza nedeniyle oluşan trafikten dolayı sınava geç kalan ve salona alınmayan öğrencilerden Damla Keçe, "16 Ağustos Cumartesi Günü AÖF'nin yapmış olduğu saat 14.00'teki yaz dönemi sınavına buradaki hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan zincirleme kaza dolayısıyla yollar kapatılmış, yollar açılmadı. Biz bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20'de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim alınmadım. Yetkili kişinin gelip açıklama yapacağı söylendi, açıklama yapıldı ama mağduriyetimiz giderilemedi. Yeniden sınav olacağımızı sanmıyorum ama ben bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum" dedi.

Öğrenciler sınava giremeyen onlarca insanın olduğunu ifade etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
17:25
Putin, Trump’a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
