Yalova'da Minibüs Şoförü Yolcuyu Darp Etti - Son Dakika
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Yalova'da Minibüs Şoförü Yolcuyu Darp Etti

Yalova'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü, klimayı açmasını istediği yolcuyu darp ettiği iddia edildi. Yolcu, yaşadığı olayı emniyete ve ilgili kurumlara şikayet etti.

10.07.2024 17:24
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Yalova'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü, klimayı açmasını istediği yolcuyu darp ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, E.K (41) Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için Fatih Caddesi üzerinde şehir için taşımacılığı yapan bir minibüse bindi. İddiaya göre, E.K, sıcaklık nedeniyle minibüs şoföründen aracın klimasını çalıştırmasını istedi. İkili arasında yaşanan tartışmanın üzerine şoför yolcunun üzerine yürüyerek tokat attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra minibüs emniyetin önüne çekilirken yolcu şoförden şikayetçi oldu. E.K, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Fatih Caddesinden hastane istikametine giden bir dolmuşa bindim. Sıcaktan nefes alınmıyordu. Dolmuştaki yaşlı insanlar 'bayılacağız' diyorlardı. Ben de şoför beye klima neden açık değil deyince 'sana ne lan, sana mı düştü, bunu sormak' dedi. Nasıl konuşuyorsunuz benimle deyince dolmuşu durdurup darp etti beni. Emniyeti aradım emniyetin önüne çekti. Dolmuş şoförlerini çağırdı. Bana küfür ederek sokmayın emniyete diye bağırdı. Ben emniyete, Yalova Minibüsçüler Odası'na, CİMER'e ve şikayette bulundum." - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Ulaşım, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Minibüs Şoförü Yolcuyu Darp Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Minibüs Şoförü Yolcuyu Darp Etti - Son Dakika
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