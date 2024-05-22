Yalova\'da Motosikletle Cipin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Yalova'da motosikletle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi'nde sürücüsününü kimliği öğrenilemeyen 34 DAV 238 plakalı Opel marka cip, heykel istikametinde u dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA
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