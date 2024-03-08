Yalova\'da Zehir Taciri Elebaşının Yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi

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Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-6" operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı. - YALOVA