Yalova\'da Otomobil Demir Korkuluklara Çarptı

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Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki demir korkuluklara çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi'nde kent merkezi yönünde ilerleyen 77 ABC 058 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir parmaklıklara çarptı. Kazada herhangi bir kimse yaralanmazken otomobil ve demir korkuluklarda maddi hasar meydana geldi. Kullanılmaz gelen araç bölgeye sevk edilen polis çekicisi tarafından bulunduğu caddeden kaldırıldı. - YALOVA