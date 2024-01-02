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Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Yalova Emniyeti, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bir taş mozaik tabloyu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Yalova\'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
02.01.2024 - 19:24,
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye'den kaçak yollarla yurda getirilen Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu'da bir ikamette tarihi eser olduğu duyumu üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile çalışma yürüttü.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.M'ye ait iki adreste arama yapan ekipler, Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye sokulduğunu değerlendirdiği, 88 santimetreye 75 santimetre ebadında Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.M. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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