Yalova'da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı
YALOVA - Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan suçüstü yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili yapılan çalışmada E.H. isimli şahsa ait Elmalık köyünde bulunan 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alındığı, bunun mal sahibini bilgisi dışında oluşturulduğu belirlendi. E.H. adına sahte kimlikle işlem yapmaya gelen H. K. yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, şüphelin arazi sahibi adına düzenledikleri sahte kimlikle birlikte banka hesabı açtırdığı, aynı sahte kimlik ile Tapu dairesinde randevu oluşturulduğu, 28.03.2024 günü saat: 14.00 sıralarında satış işlemleri başlatılırken araziyi satın alacak kişi tarafından 2 milyon liranın şüphelinin sahte kimlikle açtırdığı hesabına havale edilmesinin sağlandığı belirlendi. Zanlı işlem sonrasında 11.750 ABD doları elden verileceği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.
Alanya'da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetinden vazgeçen çocuklar için yargılamanın devamı amacıyla kayyım atanmasına karar verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?