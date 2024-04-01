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Yalova'da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı

YALOVA - Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan suçüstü yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili yapılan çalışmada E.H. isimli şahsa ait Elmalık köyünde bulunan 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alındığı, bunun mal sahibini bilgisi dışında oluşturulduğu belirlendi. E.H. adına sahte kimlikle işlem yapmaya gelen H. K. yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, şüphelin arazi sahibi adına düzenledikleri sahte kimlikle birlikte banka hesabı açtırdığı, aynı sahte kimlik ile Tapu dairesinde randevu oluşturulduğu, 28.03.2024 günü saat: 14.00 sıralarında satış işlemleri başlatılırken araziyi satın alacak kişi tarafından 2 milyon liranın şüphelinin sahte kimlikle açtırdığı hesabına havale edilmesinin sağlandığı belirlendi. Zanlı işlem sonrasında 11.750 ABD doları elden verileceği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.