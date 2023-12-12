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Yalova'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı

Yalova'da sahte plakalı 2 minibüsle hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüpheli minibüslerde yapılan aramada çalıntı malzemeleri buldu. Şüphelilerin İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.

Yalova\'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı
12.12.2023 - 13:58,
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Yalova'da devriye sırasında şüphe üzerine sorgulanan iki minibüsün sahte plakalı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, araçlarda çalıntı malzemeler buldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece Tavşanlı Beldesi Havuzdere köyü bölgesinde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 minibüsün plakalarını sorguladı.

Plakaların başka araç ve şahıslar üzerine kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler, araçların 1 Aralık'ta Altınova Karayolları Bakım İşletme Merkezi'nde meydana gelen hırsızlık olayında kullanıldığını ve çalınan malzemelerden bir kısmının araçta olduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, araçlardaki 2 şüphelinin İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da benzer hırsızlık olaylarına karıştığını da ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan A.A. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Altınova, Jandarma, Yalova, Tutuklama, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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