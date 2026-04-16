Yalova\'daki barınakta köpek ölümleriyle ilgili soruşturma

Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde yaşanan köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına hayvan severler tarafından Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde yaşanan köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde barınakta Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Barınaktaki hayvan ölümlerinin nedeni araştırılıyor. - YALOVA
