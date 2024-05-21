Yalova'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Yalova\'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak kontrolden çıktı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık Korukent mevkiinde meydana elen trafik kazasında M.E yönetimindeki 44 PR 113 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan M.E, Ö.B, E.Z, Ö.T ve N.S sıkıştıkları araçtan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıma alındı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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