Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yalova\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda, 2'si İran uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 262 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik hap ele geçirildi. İran uyruklu 2 kişi tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.05.2024 21:04
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si İran uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda İran uyruklu M.P. ve Z.S. ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Z.D., O.U. ve O.D. gözaltına alındı. Zanlıların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 262 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan İran uyruklu M.P. ve Z.S. ile Z.D. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, İran, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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