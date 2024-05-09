Yalova'da yabancı uyruklu şahısları dolandıran şüphelilere operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da yabancı uyruklu şahısları dolandıran şüphelilere operasyon: 1 tutuklama

Yalova\'da yabancı uyruklu şahısları dolandıran şüphelilere operasyon: 1 tutuklama

Yalova'da polis tarafından yabancı uyruklu şahısları vatandaşlık vaadi ile sahte evrak düzenleyerek dolandıran ve silahla tehdit eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve sahte evrak ele geçirildi.

09.05.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis tarafından yabancı uyruklu şahısları vatandaşlık vaadi ile sahte evrak düzenleyerek dolandıran ve silahla tehdit eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu şahısları vatandaşlık vaadi ile sahte evrak düzenleyerek dolandırdığı ve silahla tehdit ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm fişek, 74 adet 7.65 mm fişek, 19 adet 6.35 mm fişek, 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 1 adet av tüfeği, 12 kartuş, 41 şeffaf kutu içinde 75 kilo 910 gram TABDK bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve 6136 SKM" suçlarından mahkemeye sevk edilen zanlılardan G.C. tutuklanırken, E.C., M.C., E.B., M.B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Operasyon, Yalova, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da yabancı uyruklu şahısları dolandıran şüphelilere operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:05 Meksika’da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı Meksika'da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da yabancı uyruklu şahısları dolandıran şüphelilere operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement