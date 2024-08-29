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Yalova'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan yalnız bir yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü tespit etti. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

29.08.2024 19:55
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Yalova'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde aparman dairesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan Süreyya Apartmanı'nın zemin katında yaşayan Lidya Akuari'nden bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin penceresinin açık olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek içeri girdi ve apartman dairesini kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı kadını öldüğünü tespit etti. Dairede polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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