Yalova\'daki Cinayetin Zanlıları İran\'dan İsteniyor

3.Sayfa

Yalova'da öldürülen kadın girişimcinin katil zanlılarının İran'dan iadesi istendi

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde evinde 3 çalışanı tarafından vahşice öldürülen kadın girişimci Canan Cerit'in katil zanlılarının evden 265 bin lira değerinde altın çaldığı ortaya çıktı. İran'a kaçtıkları belirlenen ve kırmızı bültenle aranan zanlıların iadesi için başvurularının da yapıldığı öğrenildi.

Yalova'da 24 Ekim 2024 tarihinde yaşanan olayda, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), evinde 2'si karı koca 3 İran uyruklu çalışanı tarafından vahşice öldürüldü. Polis kadın girişimciyi evinde elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlı ölü şekilde buldu.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlıların cinayeti işledikten sonra evdeki altınları aldığı ve bunları 265 bin liraya bozdurduğu belirlendi. Ardından 3 şüphelinin İran'a kaçtığı belirlendi.

Öte yandan kırmızı bültenle aranan katillerin iadesi için İran ile resmi yazışmaların da yapıldığı öğrenildi.