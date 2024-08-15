Yalova Mecidiye köyünde 2 noktada yangın: 1 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yalova Mecidiye köyünde 2 noktada yangın: 1 ev alevlere teslim oldu

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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde 2 farklı noktada çıkan arazi ve orman yangınında 1 ev kullanılmaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangınlarla ilgili tahkikat sürüyor.

15.08.2024 12:12
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Yalova Mecidiye köyünde 2 noktada yangın: 1 ev alevlere teslim oldu

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde 2 farklı noktada çıkan arazi ve orman yangınında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde bulunan bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımlar arazi yangınına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangında tadilat yapılan ev alevlere teslim oldu. Büyüyen yangın nedeniyle bölgede bulunan 2 evin bahçesinde de arazi yangını meydana geldi. Ormanlık alana yakın olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazözle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Köyde farklı noktada orman yangını çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından Mecidiye köyünün ormanlık bölgesinde bir yangın daha meydana geldi. Bölgede bulunan ekiplerin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangınlarla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Mecidiye köyünde 2 noktada yangın: 1 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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