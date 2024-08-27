Yalova Valisi Hülya Kaya, kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Yalova Valisi Hülya Kaya, kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Yalova Valisi Hülya Kaya, kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Yalova Valisi Hülya Kaya, Armutlu ilçesinde kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kaya, ailelerle görüşerek bilgi aldı.

27.08.2024 21:37
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Yalova Valisi Hülya Kaya, 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarını bölgeye giderek yerinde inceledi.

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) cep telefonlarıyla 17.30 sularında Bursa 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. Bölgede süren çalışmalar Yalova açıklarının yanı sıra Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor. Armutlu'ya giden ve gün boyu çalışmaları denetleyen Yalova Valisi Hülya Kaya, arama kurtarma ekiplerinden bilgiler aldı. Vali Kaya, kayıp 2 kişinin yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Valisi Hülya Kaya, kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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