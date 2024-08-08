Yalova Valisi Hülya Kaya: Ruhsatsız silahlar Yalova\'ya yakışmıyor

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Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yalova çok güvenli bir il. Ruhsatsız tabancalar bizim ilimize yakışmıyor. Dolayısıyla mutlaka elindeki, tabancaların tüfeklerin, ruhsatlarının çıkartılması gerekiyor" dedi.

Vali Hülya Kaya, temmuz ayında ilimizde gerçekleşmiş olan asayiş ve güvenlik olaylarıyla ilgili sosyal medya üzerinde yaptığı canlı yayın ile bilgilendirmede bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında bin 529 asayiş olayı meydana geldiğini söyleyen Kaya, "Arkadaşlarımızın üstün gayretiyle bunun yüzde 96'sini aydınlattık, suçlular bulundu. 41 şahıs yakalandı. 29 şahıs hakkında da adli kontrol tedbiri uygulamış oldu. Ayrıca içişleri bakanlığımızın da çok önem verdiği bir konu var. Özellikle suç işlemiş, hakkında mahkumiyet kararı bulunan ancak adli mercilere teslim olmamış, kaçak durumundaki şahıslar var. Bunlar tabi kamu güvenliğini çok olumsuz etkiliyor. Bu şekilde aranan 234 şahıs yakalandı. Bunun 97'si tutuklandı. Ben bu şekildeki çalışmalarımızı özellikle çok önemsiyorum. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Asayiş yönünden baktığımızda ilimizde 45 hırsızlık olayı gerçekleşti. Bunların 37'sini yani yüzde 82'sini arkadaşlar aydınlattılar. 40 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Bunun da 17'sini aydınlatabildik. Bizim de dikkatimizi çeken son günlerde dolandırıcılık olayının çok daha yoğun yaşandığını görüyoruz. Vatandaşımız hem telefon hem internet üzerinden yapılan satışlarda mutlaka uyanık olmaları gerekiyor. Bu kapsamda temmuz ayında 30 şahsı yakaladık, adli mercilere teslim ettik" ifadesini kullandı.

Vali Kaya, umuma açık yerlerde denetimleri artırdıklarını ifade etti. Kumar oynanan yerlere ani baskınlar yaptıklarını söyleyen Kaya, geçtiğimiz ay 4 şahsa kumar oynanması için yer temin etme suçunda işlem gerçekleştirildiğini anlattı.

Kaya, halk plajlarında şemsiye, şezlong kiralamak suretiyle vatandaşlardan hakkı olmadığı halde para talep eden 3 işletmeye de idari para cezası kestiklerini kaydetti.

"Ruhsatsız tabancalar bizim ilimize yakışmıyor"

Temmuz ayında aramalarda ve uygulamalarda 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 yivli tüfek, 6 adet yivsiz av tüfeği olmaz üzere toplamda 33 ruhsatsız silah, 487 fişeğin yakalandığını anlatan Kaya, "Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz. Yalova çok güvenli bir il. Ruhsatsız tabancalar bizim ilimize yakışmıyor. Dolayısıyla mutlaka elindeki, tabancaların tüfeklerin, ruhsatlarının çıkartılması gerekiyor. Eğer gerekli şartları taşımıyorlarsa, bunun bir an evvel satışlarını gerçekleştirsinler. Ellerinden çıkarsınlar istiyoruz" dedi.

Temmuzda 3 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde geçtiğimiz ay 148 tespitte bulunulduğunu kaydeden Kaya, "162 şüpheli şahıs yakalandı. 15 şüpheli şahıs tutuklandı. 21 şüphelinin ifadesinin alınmasına müteakip de serbest bırakıldı. 1 ayda elimizdeki toplam rakamlara baktığımızda 2 bin 819 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu çok büyük rakam ilimiz için. 2 bin 700'ün üzerinde hap ele geçirildi."

Orman yangınlarına karşı uyarı

Yaz dönemi Armutlu ilçesinde 2 önemli yangın yaşandığını söyleyen Vali Kaya, "Yaz dönemi en keyifli dönemler. Çocuklarımızın tatilde olduğu bir dönem. Ancak, ateşsiz bir şekilde pikniklerin gerçekleştirilmesi, çok sıcakların olduğu bu sezonda en ufak bir dikkatsizliğin çok büyük yangınlara sebep olduğunu unutmamak gerekiyor. Geçen Armutlu Hayriye köyünde gerçekleşen yangında çok sayıda personelimiz, uçakla, helikopterle, arazözlerle, itfaiye ekiplerimize müdahale etmemize rağmen çok büyük bir alanı kaybettik. 25 hektarlık bir alanı kaybettik. Bunun eski haline gelmesi yıllarımıza alacak. Dolayısıyla buradaki dikkatimiz özenimiz ormanlarımızın kaybedilmesi için çok büyük önem arz ediyor" ifadesini kullandı.

Vali Kaya'ya, yayında İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici, Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Eren Deneri eşlik etti. - YALOVA