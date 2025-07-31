Yalvaç\'ta Tarihi Çınar Ağacının Dalı Kalabalığın Üzerine Düştü

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki tarihi çınar ağacının dalı, çay içip sohbet eden kalabalığın üzerine düştü. 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 825 yıllık olduğu belirtilen ve ilçenin simgelerinden biri haline gelen tarihi çınar ağacının bir dalı, henüz bilinmeyen bir nedenle koparak kalabalığın üzerine düştü. Yaz aylarında vatandaşların sıkça zaman geçirdiği alanda yaşanan olayda, çay içip sohbet eden kalabalık bir anda panikle kaçışırken, ismi öğrenilemeyen bir kişinin alnına dal parçası isabet etti. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekipleri, yere düşen büyük dalı parçalara ayırarak bölgeden kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA