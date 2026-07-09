Yalvaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yalvaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
09.07.2026 14:48
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Görgübayram Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen M.A.G. yönetimindeki 32 ABT 377 plakalı otomobil, Kiriş Sokak'tan caddeye çıkan M.T. idaresindeki 42 ABF 045 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücüye ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yaralılar daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Isparta, Yalvaç, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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