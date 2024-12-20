Yalvaç'ta Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalvaç'ta Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi

Yalvaç\'ta Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 kişinin evinde uyuşturucu ve tarihi obje bulundu. 3 şahsa adli işlem başlatıldı.

20.12.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 kişinin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile bir adet tarihi obje ele geçirildi.

Yalvaç İlçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 255 gram kubar esrar, 8 gram reçine esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 8 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, yasadışı kenevir ekimi ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3-sayfa, Sağlık, Yalvaç, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalvaç'ta Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: Yalvaç'ta Uyuşturucu ve Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.