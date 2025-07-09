Yalvaç'ta Yangın: 30 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü - Son Dakika
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Yalvaç'ta Yangın: 30 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Yalvaç\'ta Yangın: 30 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
09.07.2025 17:48
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Bağkonak köyünde çıkan yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü, itfaiye ve köylüler müdahale etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Bağkonak köyü Gönce mevkiinde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda Kuyucak Köyü Muhtarı Saim Aydın, Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven ve köy halkı, 2 su tankeriyle yangın yerine ulaştı. Hasadı yapılmamış tarlaların zarar görmemesi için büyük çaba sarf eden köylüler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla traktörlerle arazileri sürdü. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

"Köyümüzde bu tür durumlara karşı hazır bekleyen 4 su tankeri ve gerekli ekipmanlarımız zaten mevcuttu"

Yalvaç Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven, "Arkadaşlarla köyde oturup sohbet ederken bir anda yangın çıktığına dair görgü tanıklarından telefon geldi. Köyümüzde bu tür durumlara karşı hazır bekleyen 4 su tankeri ve gerekli ekipmanlarımız zaten mevcuttu. Haberi alır almaz hızla olay yerine geldik ve gördüğünüz gibi yangını kontrol altına aldık. Arazinin bir kısmı kuraktı ve buğdaylarımız yandı. Zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Gençlerin de desteğiyle yangını kontrol altına alıp söndürdük" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalvaç'ta Yangın: 30 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü - Son Dakika

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