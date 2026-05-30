Yalvaç'ta Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı

30.05.2026 13:24
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 7 kişi kurtarıldı, yaşlı çift itfaiye tarafından tahliye edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan 7 kişiden biri camdan atlayarak, 4 kişi ise çevredeki vatandaşların battaniye yardımıyla yaptığı müdahaleyle kurtulduğu öğrenildi. Evde mahsur kalan yaşlı çift ise itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla son anda tahliye edildi. Yangının ilk anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, yaşlı çiftin kurtarılma anları da anbean kaydedildi.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi Boyacı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ilk dakikalarında çevredeki esnaflar da seferber oldu. Dumanları fark eden vatandaşlar, battaniye açarak evde bulunan Filiz D., Adem D. ile torunlar Mehmet Eren D. ve Ata D.'nin güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı oldu. Ev sahibinin oğlu İbrahim Ethem D.'nin ise camdan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin kurtarılma anları anbean kaydedildi

Yangının büyümesi üzerine evde mahsur kalan ev sahibi Mehmet D. ile eşi Nuriye D., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 6'sı ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, iki katlı ahşap ve kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

İtfaiye ekipleri yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak alevlerin bitişikte bulunan diğer ahşap evlere sıçramasını önledi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan, evin alev alev yandığı ve yaşlı çiftin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameralara anbean yansıdı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

