Yamaç Paraşütü Faciası: Sağlık Personeli Kurtarıldı

Çorum'da havada yamaç paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına çakılan sağlık personeli, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunarak yaralı kurtarıldı.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanan 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, havada paraşütünün dolaşması sonucu irtifa kaybederek dere yatağına düştü. Kazanın ardından yaralanan paraşütçü, cep telefonuyla kendi konum bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paylaşılan konuma doğru harekete geçen ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yaklaşık 5 saat süren çalışmanın neticsinde yaralıya ulaştı. Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen Aktaş'a olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Araçların ulaşamadığı sarp ve zorlu dere yatağından sedyeyle çıkarılan Aktaş, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sağlık personeli Aktaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Aktaş tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM