Yanan otobüsteki Vahide Geçen'in cenazesi DNA işlemleri sonrası ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Yanan otobüsteki Vahide Geçen'in cenazesi DNA işlemleri sonrası ailesine teslim edildi

Yanan otobüsteki Vahide Geçen\'in cenazesi DNA işlemleri sonrası ailesine teslim edildi
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Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişelerinde yanan otobüste hayatını kaybeden 54 yaşındaki Vahide Geçen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA ve otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Geçen'in cansız bedeni, kimlik tespiti için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişelerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Vahide Geçen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan DNA ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişeler mevkiinde seyir halindeki otobüsü gişelere yaklaşırken kontrolden çıkarak bariyerlere çapıp yanmaya başlamıştı. Kazada yanarak hayatını kaybettiği belirlenen Vahide Geçen'in (54) cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve DNA işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA işlemleri tamamlandı

Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen otopsi ve DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Geçen'in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Adli Tıp Kurumu, Eyüpsultan, Yenibosna, Adli Tıp, 3. Sayfa, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan otobüsteki Vahide Geçen'in cenazesi DNA işlemleri sonrası ailesine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanan otobüsteki Vahide Geçen'in cenazesi DNA işlemleri sonrası ailesine teslim edildi - Son Dakika
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