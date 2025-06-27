Bursa'da Yenişehir ilçesinde çıkan yangında ekipler yavru kuşu kurtardı.
Bursa'da Yenişehir ilçesi Seymen Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sürüyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışırken diğer yandan yanan bölgelerdeki canlıları kurtarıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri yanan alandan yavru kuşu kurtardı. Şans eseri hayatta kalan kuş bölgeden hızla uzaklaştırıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yangın Ekipleri Yavru Kuşu Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?