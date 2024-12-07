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Yangın Ekiplerine Park Engeli

Yangın Ekiplerine Park Engeli

Antalya'da yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, park araçları nedeniyle ulaşımakta zorlandı.

07.12.2024 15:05
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, yol üstüne park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 5. katında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta uygunsuz şekilde park edilen araçlar nedeniyle apartmana ulaşmakta güçlük çekerken, kornalar eşliğinde araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı. İtfaiyeleri gören ev sahibi Metin Bahar, ekiplere elektrikli sobanın alev almasıyla çıkan yangını, sobayı balkona çıkarak söndürdüğünü bildirdi. Park sorunu nedeniyle zaman kaybeden itfaiye ekipleri, kontrol amacıyla eve girerek yangın tüpüyle soğutma çalışması yaptı.

Geri manevra ile sokaktan çıktılar

Müdahalenin ardından ekipler, sokak çıkışında araçlarını döndüremeyince geri manevra yaparak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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