Yangın faciasında ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Adli Tıp Kurumu'na getirilen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürerken tadilat işçisi Kadir Orhanoğlu, Alparslan Salih Derelioğlu, Ahmet Sever, Gökhan Yıldırım, Sinan Yılmaz, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Mehmet Okumuş, Rıdvan Özyer ve 6 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerin otopsilerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu gelerek yeni seçilen meclis üyelerinden İdris Güven'e başsağlığı diledi. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Muhammet Ali Yıldırım'ın İdris Güven'in eniştesi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın ise mobilyacı olduğu yangın çıkmadan önce de çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi İdris Güven, "Sarıyer bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da bulunduğu için Belediye Başkanı Oktay Aksu da geldi. Bize gelen bilgilere göre iş yerinde tadilatlar yapılıyor. Farklı taşeron firmalar var. Firmaların çalışanları orada tadilat dekorasyon işleriyle uğraşıyorlarmış. Dolayısıyla akrabalarımız ve bölgede yaşayan çalışan arkadaşlarımız da orada çalışma esnasında yangından dolayı hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Şu anda tedavi gören kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar İş güvenliğinin alınması gereken konular. İhmal var mı yok mu biz daha bilmiyoruz. Bunlar araştırılıyor. Böyle olayların yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınmasını özellikle rica ediyoruz. Dayımın kızının kocası eniştem Muhammet Ali Yıldırım'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda otopsi de çıkmasını bekliyoruz. Çıktıktan sonra da akrabaları olarak Kastamonu'ya götüreceğiz. Orada son yolculuğuna uğurlayacağız. Kendisi mobilyacıydı. İşçi olarak çalışıyordu" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yangın faciasında ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan çiftten, 58 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, tüfekle çifte ateş etti. Polis ekipleri saldırganı evinde yakaladı.
Kocaeli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs, Emniyet tarafından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
AK Parti Hassa Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak'ın seçim sonrası yaptığı bir konuşmada sarf ettiği ifadeler nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, partinin toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışından ve dilinden taviz vermeyeceğini vurgulayarak, Hatay'ın hoşgörü ve kardeşlik iklimini koruyacaklarını belirtti.
Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında, arazi ortasına istiflenen saman balyaları alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve kontrol altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?