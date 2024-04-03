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Yangın faciasında ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
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Yangın faciasında ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı

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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Diğer cenazelerin otopsileri devam ediyor.

03.04.2024 00:38  Güncelleme: 00:50
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Yangın faciasında ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Adli Tıp Kurumu'na getirilen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürerken tadilat işçisi Kadir Orhanoğlu, Alparslan Salih Derelioğlu, Ahmet Sever, Gökhan Yıldırım, Sinan Yılmaz, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Mehmet Okumuş, Rıdvan Özyer ve 6 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerin otopsilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu gelerek yeni seçilen meclis üyelerinden İdris Güven'e başsağlığı diledi. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Muhammet Ali Yıldırım'ın İdris Güven'in eniştesi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın ise mobilyacı olduğu yangın çıkmadan önce de çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi İdris Güven, "Sarıyer bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da bulunduğu için Belediye Başkanı Oktay Aksu da geldi. Bize gelen bilgilere göre iş yerinde tadilatlar yapılıyor. Farklı taşeron firmalar var. Firmaların çalışanları orada tadilat dekorasyon işleriyle uğraşıyorlarmış. Dolayısıyla akrabalarımız ve bölgede yaşayan çalışan arkadaşlarımız da orada çalışma esnasında yangından dolayı hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Şu anda tedavi gören kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar İş güvenliğinin alınması gereken konular. İhmal var mı yok mu biz daha bilmiyoruz. Bunlar araştırılıyor. Böyle olayların yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınmasını özellikle rica ediyoruz. Dayımın kızının kocası eniştem Muhammet Ali Yıldırım'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda otopsi de çıkmasını bekliyoruz. Çıktıktan sonra da akrabaları olarak Kastamonu'ya götüreceğiz. Orada son yolculuğuna uğurlayacağız. Kendisi mobilyacıydı. İşçi olarak çalışıyordu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciasında ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

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