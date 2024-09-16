Yangın Korkusu: Kedileri İçin Gözyaşlarıyla İtfaiyeyi İzledi - Son Dakika
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Yangın Korkusu: Kedileri İçin Gözyaşlarıyla İtfaiyeyi İzledi

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Antalya'da işyerinde ocakta unutulan yağ yangına neden oldu. Genç adam kedileri için endişeliydi.

16.09.2024 16:25
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Ocakta yağı unutup uyuya kaldı, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi

Genç adam ev içerisindeki kedilerinin kurtarılması ise gözyaşlarına teselli oldu

Yangında mutfakta zarar oluştu

ANTALYA - Antalya'da bir ikametin mutfağında ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. İkamet içerisinde uyuyan genç son anda yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içerdeki kedileri çıkarmaları oldu.

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 777 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İkametin birinci kat penceresinden dumanlar çıktığını gören vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler apartmanın birinci katında bulunan dairenin mutfağında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak zarar gördü.

"Uyuyakalmışım"

Bu sırada yangın anında ikamet içerisinde uyuyan Bulut S. isimli geç itfaiyenin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın nedeniyle büyük korku yaşadığı gözlenen Bulut S.'nin yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içerde bulunan iki kediyi çıkarmalarını istemek oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte ikamet içerisine giren ve kedileri dışarı çıkartan Bulut S., ocağa yağ koyduktan sonra uyuyakaldığını belirterek, "Uyuyakalmışım, kedilerim vardı içerde onları çakırdım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın Korkusu: Kedileri İçin Gözyaşlarıyla İtfaiyeyi İzledi - Son Dakika

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