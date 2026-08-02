Yangın paniği: Kentsel dönüşüm alanındaki boş dükkanda alevler yükseldi

Samsun'un Canik ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki boş bir dükkanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı devam eden Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Boş bir dükkandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dükkanda yanan çöp ve çeşitli atıkları kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis olayla ilgili inceleme başlattı.