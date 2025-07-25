Yangın sonrası acı tablo: \'Yeşil\' ve \'siyah\' yan yana

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye ve Karaçam Mahallelerinde çıkan yangının ardından ormanlık alanlar küle döndü. Bir yanda yeşilin, diğer yanda ise siyahın tonlarının hakim olduğu alan havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 23 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek D-650 kara yoluna kadar ulaşan orman yangınıyla yoğun şekilde mücadele edilmişti. Yangının yayılmasını önlemek için bölgeye sevk edilen TOMA ve beton mikserleri, alevlere su sıkarak müdahaleye destek vermişti. Yerleşim yerlerine yaklaşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine sebep olan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınmıştı.

Yangının söndürülmesinden iki gün sonra verilen hasar da gözler önüne serildi. Bir tarafta yeşilin, diğer tarafta siyahın tonlarının olduğu alan havadan görüntülendi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir- Gaziemir yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sakarya/ Geyve (3 nokta), Karabük/ Ovacık, Gaziantep/ Şehitkamil, Bilecik/ Gölpazarı, Bolu/ Mudurnu, toplam 7 yangında enerji düşürüldü. Eskişehir/ Seyitgazi ve Karabük/ Safranbolu müdahalemiz kararlılıkla sürüyor. Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA