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Yangında Diğerinin Hayatıyla Ödendi

Yangında Diğerinin Hayatıyla Ödendi
05.06.2026 02:57
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Erzurum'da çıkan yangında diyaliz hastası Hacer Tikankuş hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı.

Erzurum'da 5 katlı bir binada çıkan yangında, yatağa bağımlı diyaliz hastası Hacer Tikankuş (71) hayatını kaybetti. Eşini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Feramuz Tikankuş (78) ve bir komşusu hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangına, odadaki elektrikli ısıtıcının yol açtığı tahmin ediliyor.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 dakika içinde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Ancak eve giren ekipler, diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen eşi ve komşusu ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hacer Tikankuş'un cenazesi, incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vali Aydın Baruş: "İlk tespitler elektrikli ısıtıcıyı işaret ediyor"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve acılı aileye taziyelerini ileten Erzurum Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Olay sırasında eşiyle yaşayan hanımefendi diyaliz hastası olduğu için içeride kalmış. Eşi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışmış ama başaramayınca 112'ye ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeriye girdiğinde maalesef odada Hacer Tikankuş'un vefat ettiğini görmüş. Vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz."

Yangının çıkış nedenine de değinen Vali Baruş, "İçeride elektrikli ısıtıcı var, ilk tespitlere göre yangının ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır" dedi.

Vali Baruş, olay yerindeki incelemelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne geçerek, tedavi altındaki yaralıların durumları hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'ndan bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yangında Diğerinin Hayatıyla Ödendi - Son Dakika

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