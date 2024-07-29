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Yangında evlerinden tahliye olan vatandaşlar geceyi araçlarında geçirdi

Antalya'da devam eden orman yangınına 2 adet gece görüşlü helikopter destek verdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geceyi çocukları ile birlikte evlerinin yakınına park ettikleri araçlarının içerisinde geçirdi.

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde saat 14.00'de elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken tedbir amaçlı 30 ev tahliye edildi. Yangının gece saatlerinde de devam etmesi üzerine bölgeye destek amaçlı 2 adet gece görüş helikopterleri sevk edildi. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geceyi çocuklar ile birlikte evlerinin yakınına park ettikleri araçlarında geçirdi.

"İlk başlarda problem yoktu! Rüzgarın etkisiyle alevler sıçramaya başladı"

Yangına yakın köyden destek olmak için gelen Sebahattin Kökçü, "İlk başlarda çok bir problem yoktu, daha sonrasında rüzgarın da etkisiyle beraber alevler sıçramaya başladı. Biz biraz daha yangının geri tarafındaydık, olduğumuz bölgede jandarma ekipleri vardı. Daha sonrasında ekipler bizim olduğumuz yeri de tahliye ettiler. Şu ana kadar sanırım 1 tane ev ile 1 tane sera yanmış, çok şükür ki can kaybı yok. Çok sayıda ekip çalışmalarına devam ediyor. Çevre illerden de destek geldi. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız." dedi.