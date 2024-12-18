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Yangında Kuran ve Türk Bayrağı Kurtuldu

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Dörtyol'da Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında Kuran ve Türk bayrağı zarar görmedi.

18.12.2024 09:56
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Suriyeli ailenin evi yangında harabeye dönerken, Kuranı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi

-Ülkesine dönme hazırlığı yapan Suriyeli ailenin evi yangında küle döndü

Yabancı uyruklu Ömer Urar, "Evim habere dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kuranı kerim hiç zarar görmedi"

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında ev harabeye dönerken evin içerisinde bulunan Kuranı kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 2. katındaki dairede yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Alevlere teslim olan ev küle dönerken Kuranı kerim ve Türk bayrağının zarar görmemesiyse itfaiye ekiplerinin ve Suriyeli ailenin dikkatini çekti. Yaklaşık 200 bin TL'lik zararı olan ailenin önümüzdeki aylarda Suriye'ye dönüş yapmayı planladığı esnada yangın afetini yaşadığı öğrenildi.

"Evim habere dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kuranı kerim hiç zarar görmedi"

Çıkan yangında yaklaşık 200 bin TL'lik zararı olduğunu dile getiren 48 yaşındaki baba Ömer Urar, "Ben yatıyordum yangın başladığında. Bir anda ailemle birlikte kendimizi dışarı attık. Evden çıkarken üstümüzde hiçbir şey yoktu çevredeki komşular bize kıyafet verdi. Evim habere dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kuranı kerim hiç zarar görmedi. Evimizde eşyalarımız ve kıyafetlerimiz de kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında 200 bin TL zararım oldu. Aldığımız eşyaların çoğu bir haftalıktı. Suriye'ye ülkemize dönecektik oraya buradaki eşyalarımızı götürecektik ama hepsi yandı, Suriye'de de evimiz yıkılmıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangında Kuran ve Türk Bayrağı Kurtuldu - Son Dakika

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